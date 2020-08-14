Всех задержанных на протестах в Минске отпустили на свободу

Все люди, которые были задержаны во время протестов в Минске, были отпущены из СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь со ссылкой на замглавы МВД Беларуси Александра Барскова.

Отмечается, что всех из числа задержанных обещали выпустить из изолятора до 6.00.

Ранее сообщалось, что задержанных на акциях протеста в Минске стали отпускать из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, было произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.