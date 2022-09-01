Число стран-импортеров ударных беспилотников Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Makina достигло 24, а доля поступлений от экспорта в общей корзине доходов компании-производителя дронов составляет 98 процентов.

Об этом сообщил «Анадолу» гендиректор компании Baykar Makina Халюк Байрактар, участвующий в фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST KARADENIZ в Самсуне.

«В 2019 году, опять же на фестивале TEKNOFEST, мы впервые представили БПЛА Bayraktar Akıncı. Сегодня этот ударный дрон уже находится на вооружении турецкой армии. Тот же путь — от демонстрации до серийного производства, ранее прошел Bayraktar TB2. Ну а сегодня на фестивале в Самсуне мы уже впервые выставляем беспилотный самолет — Bayraktar Kızılelma. Турция более не зависит от других в вопросе разработки и совершенствования беспилотной авиации. Мы сами покрываем свои нужды, и в то же время экспортируем технологии в другие страны», — сказал гендиректор Baykar Makina.

Он отметил, понадобилось всего четыре года, чтобы Bayraktar TB2 превратился в самый продаваемый ударный беспилотник мира. Вместе с тем, растет интерес к ударным БПЛА Bayraktar Akıncı, интерес к которому уже проявили четыре страны и подписаны соответствующие контракты.

Халюк Байрактар сообщил, что по сей день компания произвела более 400 БПЛА Bayraktar TB2 и около 20 Bayraktar Akıncı.

По его словам, на сегодняшний день, потенциал предприятия по производству Bayraktar TB2 составляет 200 единиц в год. «Мы планируем к следующему году довести этот показатель до 500 единиц Bayraktar TB2 и 40 единиц Bayraktar Akıncı. Инвестиции в производство не прекращаются. Учитываем не только потребности Турции, но и растущий спрос из-за рубежа», — сказал он.

Гендиректор Baykar Makina отметил, что всего 13 лет назад Анкаре отказывали в закупке беспилотной авиации, а сегодня Турция — одна из мировых лидеров, обладающих собственными технологиями.