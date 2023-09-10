В Sea Breeze Resort состоялось закрытие летнего музыкального сезона, и честь подвести итоги выпала знаменитому итальянскому тенору Алессандро Сафина, сообщает #.

Концерт певца прошел с невероятным успехом. Сафина исполнил в Баку свои самые знаковые хиты, а также перепел несколько мировых — Besame Mucho, My way и др.

Один из самых долгожданных, трепетных и волнительных моментов концерта Сафина разделил с народным артистом Азербайджана EMINом. Исполнители подарили зрителям композицию легендарного Муслима Магомаева «Синяя вечность».

Итальянец с удовольствием рассказал журналистам историю о том, как впервые услышал эту песню:

«Я возвращался в отель после очередного концерта и услышал песню в машине. Влюбился сразу!».

EMIN подхватывает:

«Алессандро позвонил мне и спросил, слышал ли я эту песню. Я сказал, что слышал и тогда он спросил, можем ли мы перезаписать ее на итальянском языке. Я ответил, что должен получить разрешение у Тамары Синявской. Она, конечно же, согласилась. Алессандро сам написал текст и сегодня на концерте вы сможете услышать эту потрясающую песню на русском и итальянском языках, которую мы исполним в дуэте».

Артисты пообщались с журналистами до концерта во время еще одного значимого события — закладки именной звезды Алессандро Сафина на Аллее звезд Sea Breeze Walk of Fame.

Напомним, что первая звездная Аллея в СНГ была создана EMINом в Sea Breeze Resort,

Звезда Сафина появилась вслед за звездой Энгельберта Хампердинка, Нани Брегвадзе, Муслима Магомаева и Тамары Синявской.

«Меня переполняет невероятное чувство гордости за то, что моя звезда появилась на «Аллее славы» в великолепном месте Sea Breeze! Спасибо Эмину за такой приятный подарок и за дружбу!», — сказал Сафина.

На торжественном мероприятии в числе почетных гостей присутствовали заместитель посла Италии в Азербайджане Марвин Сенига и владелец мировой сети ресторанов Scalini Элио Бекилаква.

Впервые Сафина выступил в Баку в 2014 году в Центре Гейдара Алиева. Певец также принимал участие в международном музыкальном фестивале «ЖАРА».

Концерт завершился невероятным фейерверком! Салют над морем — захватывающая часть любого музыкального шоу в Sea Breeze Resort, и выглядит это очень красиво.

Несмотря на прогнозы синоптиков, погода выдалась благоприятной. Дождь обошел стороной, публика довольна, Алессандро Сафина — в полном восторге!