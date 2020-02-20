Все дороги ведут в Рим: Азербайджан и Италия подписали совместную декларацию

В эти дни президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с официальным визитом в Италии. Выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Италии Серджио Матареллой, президент Азербайджана, сказал, что в рамках визита Баку и Рим подпишут более 20 документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.

«Сегодня планируется подписание более 20 двусторонних документов, каждый из них очень важен и охватывает разные сферы. Но я особо хочу отметить совместную декларацию по усилению стратегического сотрудничества», — сказал И.Алиев.

По словам И.Алиева, данная декларация определяет направления дальнейшего азербайджано-итальянского стратегического сотрудничества.

«Это очень обширный и совершенный документ, который охватывает политическое, экономическое, культурное, гуманитарное сотрудничество. В тоже время есть пункт о взаимной поддержке в рамках международных организаций», — передает слова президента «Интерфакс».

Глава государства также выразил уверенность в дальнейшем успешном экономическом сотрудничестве с Италией. «После этого мы увидим итальянские компании, работающие в ненефтяном секторе экономики Азербайджана. Что касается торговых отношений, то Италия для Азербайджана в мировом масштабе является партнером №1. В прошлом году наш товарооборот достиг $6 млрд. Правда большая часть относится к нефтяному сектору, поэтому у нас состоялся обмен мнениями по диверсификации торговых отношений», — сказал И.Алиев.

Комментируя визит президента Азербайджана в Италию, политолог Ильгар Велизаде, подчеркнул, что Италия основной покупатель азербайджанской нефти, а сейчас превращается в основного покупателя азербайджанского газа в ЕС, после реализации проекта TANAP.

«Товарооборот между Азербайджаном и Италией в два раза больше товарооборота с Россией. Тут еще нужно сказать немалое место занимает и гуманитарное сотрудничество между странами. Целый ряд проектов реализовал Фонд Гейдара Алиева, в частности римские катакомбы, которые мы сегодня можем назвать образцом двустороннего сотрудничества между мусульманской страной и католической церковью», — отметил эксперт.

По его словам, так как в составе азербайджанской делегации и министр энергетики, и министр обороны, скорее всего, речь будет идти не только об энергетике и обоюдных инвестициях, но и предметно будет обсуждаться вопрос военно-технического сотрудничества.

«Италия известна своими разработками военной техники, в частности есть совместные проекты с Турцией, где также принимает участие и Франция. Передовая военная техника нас интересует, потому не исключаю сотрудничество и в этом вопросе. Характер и масштаб взаимодействия говорит о том, что Азербайджан является номером один в регионе и эта позиция еще больше укрепится после визита», — подчеркнул он.

Аналитик также добавил, что Азербайджан заинтересован в инвестициях Италии, причем в реальный сектор экономики.

«Речь идет о развитии сотрудничества в агропромышленной сфере, и других сферах производства, которые могут представлять интерес для обоих государств. В данном случае Италия – активный игрок среди развитых стран и интенсивно продает свои технологии посредством внедрения СП, где часть принадлежит Италии, а часть принимающей стране. В Азербайджане тоже заинтересованы в создании СП с итальянцами. Это нам позволит выйти на рынок ЕС, в случае если производство будет организовано с участием итальянского капитала, который будет заинтересован в продаже этой продукции», — добавил аналитик.

По мнению Велизаде сейчас идет подготовка подписания соглашений с ЕС и вопросы торгово-экономического взаимодействия в этом документе отдельно обозначены. «Связи с Италией позволяют нам реализовывать те положения нового соглашения с ЕС, которое предусматривает торгово-экономическое взаимодействие с ЕС».