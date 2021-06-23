На отечественном рынке труда давно непростая для соискателей той или иной работы ситуация, а закрытие многих объектов в связи с пандемией привело к еще большему разрыву между предложением и спросом.

Работодателям есть из кого выбирать, и они отдают предпочтение сотрудникам от 31 до 40 лет. Об этом свидетельствует число заключенных трудовых договоров (28,1 %). 20,3% договоров заключены с работниками в возрасте 41-50 лет, 20,1% – в возрасте 51-60 лет, 20% – в возрасте 21-30 лет и 9,7% – в возрасте 61-70 лет.

В электронной системе числятся работающими и 1260 человек старше 80 лет. Цифра эта в масштабах страны мизерная, но и она у многих граждан вызвала удивление. В большинстве случаев с наступлением пенсионного возраста человека отправляют на заслуженный отдых. И хорошо еще, если «просят» с работы тогда, а не когда осталось несколько лет до пенсии. Трудоустроиться в предпенсионном возрасте в Азербайджане реально, только если повезло с профессией или имеются соответствующие знакомства. Остальные остаются в подвешенном состоянии. Официальную работу найти не могут, пенсии нет, остается только перебиваться случайными, как правило, небольшими заработками. Некоторые пожилые вынуждены подрабатывать, отвозя покупки посетителей базаров на тележках до их машин. Но и тут им наступает на пятки более прыткая молодежь, которая тоже не может найти себе другую работу.

Работодателей при поиске сотрудников понять можно, они стараются выбирать людей с опытом, но еще полных сил. Установление возрастного ценза при приеме на работу, правда противоречит Трудовому кодексу, но доказать такую дискриминацию практически невозможно. Работодатель в качестве отказа при приеме на работу называет не возраст, а другие причины, или не объясняет ничего вовсе. А вот увольнения и сокращения работников предпенсионного возраста – это неправильно по этическим соображениям, однако закон подобного не запрещает. Об этом # сказал вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов.

Но, по его мнению, в Трудовой кодекс должны быть внесены изменения, хоть как-то защищающие работников предпенсионного возраста. Например, можно было бы запретить увольнять их, если они являются единственными кормильцами в семье и до пенсии им осталось года 2. Но не факт, что эта мера окажется действенной.

«Должны быть программы, помогающие трудоустроиться пожилым и не в виде краткосрочного проекта, а постоянные. Но они должны внушать доверие, то есть реально работать. Кроме того, надо давать бизнесу, берущему на работу пожилых, преференции»,– считает он.

Что касается сотрудников в возрасте 80+, которые числятся в электронной системе, то, по его словам, в таком возрасте вполне могут трудиться научные сотрудники, медики, педагоги.

Глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов сказал о том, что, к сожалению, в статистике не указывается, в каких секторах работают сотрудники в возрасте 80+.

«Мне известны адвокаты такого возраста, деятели науки. Люди хотят работать в солидном возрасте обычно из-за маленькой пенсии. Несколько лет назад было принято решение отправлять на пенсию из бюджетного сектора всех, кто старше 65. Это касается, прежде всего, школ и медучреждений. Некоторые из таких людей идут работать в частный сектор. В целом, подобная политика отправления на пенсию неправильная. Все делается для того, чтобы пожилые люди быстрее покидали рынок труда»,– подчеркнул эксперт.

Тут хотелось бы сказать о том, что и в частном секторе было такое, когда поступали негласные директивы сверху отправить работающих пенсионеров на пенсию и взять молодых сотрудников. Так у нас «борются» с безработицей, вместо того, чтобы создавать реально новые рабочие места.

По поводу того, что пожилых неохотно берут на работу и увольняют, когда им до пенсии остается всего ничего, Мамедов напомнил, что в Азербайджане выдвигались предложения применить в этом плане российскую практику. В этой стране запретили увольнять работников предпенсионного возраста без достаточных оснований, но там это не работает на практике. Не работало бы и у нас»,– сказал он.

По словам Мамедова, под увольнение или сокращение есть риски попасть в любом возрасте. Обычно это происходит, когда меняется руководитель, и он увольняет всех подряд, независимо от возраста и квалификации, а затем берет на их место своих людей. Вот такая негативная практика в Азербайджане. Это происходит не только в частном секторе, но и в госструктурах.

Служба занятости осуществляет различные программы для безработных разных групп. Были, как говорит эксперт, проекты и для пожилых, сейчас акцент делается на трудоустройство членов семей шехидов и ветеранов Отечественной войны. Но количество безработных так велико, что найти работу всем невозможно. Проблема безработицы в стране слишком глубокая.