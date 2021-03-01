Все 270 магазинов Apple заработали в США впервые с начала пандемии

Все магазины компании Apple на территории Соединенных Штатов возобновили работу в понедельник впервые с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Магазины компании закрылись в Соединенных Штатах, а также других странах мира, за исключением Китая, 13 марта 2020 года. Впоследствии они возобновляли работу и закрывались вновь в зависимости от ситуации с пандемией. Большинство тех, что находятся в США, снова стали принимать посетителей осенью прошлого года. Последним штатом, где возобновление работы откладывалось, был Техас, но и здесь торговля устройствами Apple возобновилась в понедельник. В магазинах при этом обязательно соблюдение социальной дистанции и других мер безопасности для предотвращения распространения инфекции.

Магазины Apple работают и в большинстве стран мира, за исключением некоторых единичных случаев в Мексике, Франции и Бразилии.