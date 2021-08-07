Вооруженные силы Узбекистана в ходе совместных с Россией учений «Юг-2021», которые прошли у границы с Афганистаном, применили дроны российского производства, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Военные и сотрудники МВД Узбекистана использовали на прошедших маневрах беспилотники российского производства ZALA 421-16E, поставленные ранее по экспортному контракту», — сказал источник.

Он сообщил, что данные дроны применяются для ведения оптической воздушной разведки. Они позволяют обрабатывать полученную информацию на борту, сокращая время на принятие решений, отметил источник.

Он добавил, что начатое узбекскими силовиками и военными освоение высокотехнологичных беспилотников даст «новое качество ведения разведки и ситуационного мониторинга, в том числе в рамках отработки действий по борьбе с незаконными вооруженными формированиями».

Всего в учении было задействовано около 1,5 тысяч военнослужащих двух стран, до 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, четыре самолета Ту-22М3 ВКС России.

Ранее сообщалось что активная фаза тактических учений «Юг-2021», в которых участвуют российские и узбекские военнослужащие, завершилась в окрестностях города Термез, у границы с Афганистаном.