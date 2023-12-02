В ночь на 2 декабря российские военные атаковали Украину, выпустив 11 ударных дронов типа «Shahed» с мыса Чауда (Крым) и управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате боевой работы ПВО было уничтожено 10 БПЛА в Одесской области, а ракету — в Днепропетровской.

Как добавляет Генштаб в утренней сводке, всего РФ за прошедшие сутки нанесла 2 ракетных и 30 авиационных ударов, осуществила 71 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате есть раненые гражданские и поврежденные жилые дома.

В ведомстве добавили, что в течение 1 декабря захватчики применили против Украины 2 управляемые ракеты Х-59 и 23 БпЛА типа «Shahed-136/131». Всего бойцы Сил ПВО уничтожили 1 ракету и 18 ударных дронов.

«Авиационным ударам подверглись Серебрянское лесничество Луганской области; Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей», — рассказали в Генштабе.