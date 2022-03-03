Российские войска нанесли удар в сторону жилых домов в центре Чернигова.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Утром в четверг, 3 марта, российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре города.

«Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия», — сообщил Чаус.

На месте работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Чаус подчеркнул, что вблизи нет никаких военных объектов.

«Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек», — отметил он. (unian.net)