ВС Азербайджана установили еще один наблюдательный пост на дороге, ведущей в село Нор Арачнадзор

Администрация Сюникской области Армении опровергла информацию о том, что представители Азербайджана якобы разрушают водопровод, ведущий от водохранилища в селе Нор Арачнадзоре в Давид-Бек, сообщает «Спутник-Армения».
Ранее в армянских СМИ появились сведения о том, что представители Азербайджана ломают водопровод, проложенный в Сюнике.
Как сообщается на странице администрации в Facebook, эта информация не соответствует действительности.
«Водопровод на месте, трубы не сломаны», — говорится в сообщении.
Вместе с тем, администрация области сообщает, что ВС Азербайджана установили еще один наблюдательный пост на правой стороне дороги, ведущей в село Нор Арачнадзор.