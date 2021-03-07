ВС Азербайджана установили еще один наблюдательный пост на дороге, ведущей в село Нор Арачнадзор

Администрация Сюникской области Армении опровергла информацию о том, что представители Азербайджана якобы разрушают водопровод, ведущий от водохранилища в селе Нор Арачнадзоре в Давид-Бек, сообщает «Спутник-Армения».

Ранее в армянских СМИ появились сведения о том, что представители Азербайджана ломают водопровод, проложенный в Сюнике.

Как сообщается на странице администрации в Facebook, эта информация не соответствует действительности.

«Водопровод на месте, трубы не сломаны», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, администрация области сообщает, что ВС Азербайджана установили еще один наблюдательный пост на правой стороне дороги, ведущей в село Нор Арачнадзор.

| 2021-03-07T17:15:16+04:00 7 марта 2021, 17:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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