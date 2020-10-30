ВС Азербайджана уничтожели склад ракетно-артиллерийского вооружения противника

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана армянские СМИ распространили очередную дезинформацию о якобы уничтожении склада боеприпасов Азербайджанской Армии. Однако разместив снятую с близкого расстояния видеозапись этого склада, противник в очередной раз уличил себя в фальсификации информации.

В действительности же, ночью 29 октября, подразделениями Азербайджанской Армии был уничтожен расположенный на оккупированных территориях новопостроенный склад ракетно-артиллерийского вооружения армянских вооруженных сил.