ВС Азербайджана уничтожели склад ракетно-артиллерийского вооружения противника

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана армянские СМИ распространили очередную дезинформацию о якобы уничтожении склада боеприпасов Азербайджанской Армии. Однако разместив снятую с близкого расстояния видеозапись этого склада, противник в очередной раз уличил себя в фальсификации информации.

В действительности же, ночью 29 октября, подразделениями Азербайджанской Армии был уничтожен расположенный на оккупированных территориях новопостроенный склад ракетно-артиллерийского вооружения армянских вооруженных сил.

| 2020-10-30T14:45:13+04:00 30 октября 2020, 15:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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