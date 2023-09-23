Пригород Ханкянди — поселок Кяркиджахан, захваченный армянами в 1991 году, перешел под контроль ВС Азербайджана. Об этом свидетельствуют видеокадры в соцсетях, публикуемые азербайджанскими военными.

В свою очередь, армянские источники подтверждают, что этот пригород Ханкянди перешел под контроль ВС Азербайджана.

27 декабря 1991 года армянские войска захватили и сожгли Кяркиджхан, убив 34 человека.

К 31 декабря азербайджанцам в ходе контрнаступления удалось вернуть контроль над поселком, однако в конце января 1992 года армяне вновь захватили поселок и полностью его сожгли.

Позже в этом азербайджанском поселке армяне установили огромный крест, который виден из многих точек Ханкянди. (Turan)