ВС Армении нанесли ракетный удар по территории Ордубадского района

Вооруженные силы Армении, грубо нарушающие гуманитарное перемирие, продолжают обстреливать территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов.

Также, как сообщает Министерство оборона Азербайджана, оперативно-тактическая ракета, выпущенная 15 октября в 10:44 вооруженными силами Армении с территории оккупированного Губадлинского района, разорвалась на территории Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали.