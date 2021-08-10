Временный поверенный в делах Швейцарии был вызван во вторник в МИД Турции в знак протеста против открытия в Женеве представительства структуры, подконтрольной террористической организации YPG (сирийское крыло PKK), сообщает Агентство Анадолу.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции заявили, что представительство так называемой «Автономной администрации Севера и Востока Сирии», напрямую связано с террористической организацией PKK/YPG.

«Четкая позиция официальной Анкары по данному вопросу доведена до сведения швейцарского дипломата. Турция ожидает разъяснений по данному вопросу. Власти Швейцарии не должны допускать каких-либо проявлений пропаганды и попыток узаконивания деятельности кровавых террористических организаций. Ставить различия между террористическими структурами недопустимо. Силы, покровительствующие террористам, лишь на том основании, что эти кровавые организации не угрожают им, горько пожалеют, столкнувшись с последствиями ошибочной политики. Турция продолжит решительную борьбу с РКК и связанными с нею структурами, которые признаны террористами и в самом Евросоюзе», — говорится в сообщении.