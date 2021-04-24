Временного поверенного в делах РФ в Соединённых Штатах вызвали в Госдеп

Временный поверенный в делах России в США 23 апреля был вызван в Госдепартамент. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Согласно заявлению ведомства в официальном Twitter-аккаунте, дипломат воспользовался встречей в Госдепартаменте, «чтобы решительно отвергнуть беспочвенные обвинения против России».

Уточняется, что обвинения касались «дестабилизирующих действий в Евроатлантическом регионе». Кроме того, управление внешнеполитического ведомства США продемонстрировало представителю российской стороны «полную поддержку Чехии».