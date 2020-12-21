«Вредная пыль» вместо COVID-19: загадка от туркменской власти

Абсурд в соседней стране продолжается. Выясняется, что Туркменистан все еще остается единственным в мире неостровным государством, власти которого в упор отрицают наличие коронавируса. Притом, что болезнь там людей косит не хуже, чем в других постсоветских республиках.

Например, СМИ пишут, что в «свободном от COVID» Туркменистане коронавирусом заболел британский посол Хью Филпотт. Он сам об этом сообщил в Твиттере. Официальные лица Туркменистана не отступают от своих данных о нулевом инфицировании, несмотря на признаки вспышек заболевания в тюрьмах, школах и среди населения в целом, а также на то, что больницы в стране становятся всё более переполненными, и в соседних странах регистрируют большое количество случаев.

При этом власти советуют гражданам носить маски из-за потенциально вредного воздействия «пыли».

А тела погибших «от болезней легких» доставляют родственникам в специальных полиэтиленовых пакетах, а по стране наблюдается необычно много свежих могил.

Безусловно, интересно узнать, какова реальная ситуация с распространением вируса в соседней стране, и как люди переживают эту беду. Сказалось ли это всё на социально-экономическом положении туркменистанцев? И еще – чем объясняется упорное нежелание власти признавать наличие коронавируса в стране? Уж не тем ли, что это избавляет ее от необходимости оказывать дополнительную помощь заболевшим и тем, кто лишился работы из-за карантина?

Свой комментарий на эту тему дал # туркменский журналист, редактор нидерландского сайта Turkmen.news Руслан Мятиев:

— Мы с начала года внимательно отслеживаем эту ситуацию, и я могу сказать, что в Туркменистане действительно очень много случаев заражения коронавирусом, хотя власти это старательно отрицают.

Сейчас в стране наблюдается новая волна распространения этой болезни. Где-то в сентябре был определенный спад, но сейчас приходят сообщения, что больницы вновь переполнены. Минимум в двух районах Дашогузского велаята (области) ситуация очень плохая. Ничем не лучше положение в самой столице Ашхабате. В Лебапском велаяте обстановка с распространением заразы тоже удручающая.

Властям пришлось расконсервировать бывший камп турецкой фирмы Polimeks в Балканском велаяте, где летом принимали пациентов именно с коронавирусом. В сентябре его закрывали, а теперь вот снова вынуждены были открыть.

Должен сказать, что в этой тяжелой для страны ситуации власти не приняли никаких мер поддержки для частного бизнеса, для обычных людей, утративших возможность ходить на работу и зарабатывать средства на проживание. При всех запретах и ограничениях на свободное передвижение людям не предлагается ничего – никакой экономической помощи нет. При этом люди вынуждены по-прежнему стоять в очередях в магазинах, чтобы купить самые необходимые продукты, в очередях перед банкоматами, и во многих других местах. И, естественно, это приводит к тому, что они передают друг другу этот вирус. Ситуация очень и очень плохая, и скоро у нас тоже планируется большая серия статей на эту тему.

Что же касается причин политики ковид-отрицания, которой устойчиво придерживаются власти Туркменистана, во-первых, это имиджевый вопрос. Наш президент по образованию медик, и с самого начала распространения болезни по миру власти Туркменистана принялись твердить, что они вовремя закрыли границы, вовремя приняли все необходимые меры. И теперь признавать свои ошибки, подтверждать наличие болезни в республике, открыто говорить, что они прошляпили дело и извиняться за то, что COVID проник в Туркменистан, они – в их понимании – уже не могут. И что бы ни творилось дальше, как бы ни усугублялась ситуация, они, мне кажется, будут до конца придерживаться своей политики непризнания реалий.

Ну, а, во-вторых, конечно, признание своего провала, кроме прочего, предполагает необходимость оказания дополнительной поддержки населению. И на это нужно откуда-то взять деньги, а денег нет. Вот поэтому у нас вместо ковида — «вредная пыль», и людям просто советуют надевать маски и вводят разные непонятные ограничения.