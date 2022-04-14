Лунную пыль, собранную Нилом Армстронгом, продали на аукционе за $500 тысяч. Об этом сообщает аукцион Bonhams.

Сумма была выплачена анонимным покупателем. Объем проданной пыли очень небольшой, она налипла на металлические детали мешка, в котором хранилась.

Образцы пыли с Луны были собраны во время первой пилотируемой высадки на земной спутник в 1969 году. На Земле мешок с пылью посчитали пустым и на какое-то время перестали отслеживать его судьбу, но через какое-то время обнаружили в музее космоса в Канзасе. Затем мешок был украден Максом Ари, сотрудником музея. В 2003 году мешок нашли в гараже вора, а самого Ари отправили в тюрьму за кражу, мошенничество и отмывание денег.

В 2015 году на аукционе мешок продали юристу Нэнси Карлсон за 700 фунтов стерлингов. На тот момент все еще считалось, что он пустой. Карлсон хотела проверить, действительно ли покупка подлинная, и потому отправила ее на экспертизу в NASA. Там американские специалисты обнаружили, что мешок на самом деле не пуст, так как на его металлические элементы налипла лунная пыль. Агентство отказалось возвращать мешок с пылью обратно владельцу, поскольку пыталось не допустить попадания лунного материала в частные руки, но после двух лет юридических разбирательств было вынуждено уступить. В 2017 году Карлсон продала мешок частному лицу за 1,4 млн фунтов стерлингов, а пыль выставила на продажу отдельно, лишь в 2022 году.