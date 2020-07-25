Враг продолжает нарушать режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 35 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

С позиций, расположенных в селe Чинари Бердского района и в селе Джил Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селe Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.