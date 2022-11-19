Медицинское заключение о состоянии здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего наказание в тюрьме, показало, что в его организме превышены показатели нормы по содержанию тяжелых металлов. Об этом рассказала мать политика Гиули Аласания, передает ТАСС.

«Была ртуть, там (в заключении врачей) также перечисляется, что может вызвать определенный уровень ртути. Также есть барий, таллий», — рассказала женщина.

По словам Аласании, как эти вещества попали в организм ее сына, неизвестно. Она отметила, что в данном случае речь идет об интоксикации, это дает основания для немедленного освобождения политика.

Аласания добавила, что в настоящее время Саакашвили изолирован и сам бы не смог получить доступ к перечисленным веществам.

Ранее адвокат Саакашвили заявил, что у политика атрофированы мышцы левой руки.