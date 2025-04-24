«Умершая» испанка «воскресла», когда сотрудники похоронного бюро готовили ее к погребению.

Инцидент произошел на Майорке. Женщина лежала в больнице, и ее состояние резко ухудшилось. Врачи пытались реанимировать гражданку, но в итоге признали ее мертвой. Пациентку отправили в морг, а затем в похоронное бюро, сообщает snob.ru.

Сотрудники бюро заметили, что женщина пошевелила пальцем. После они обнаружили у нее пульс. Работники вызвали медиков, и пациентку вернули в больницу. Подробностей о ее состоянии не приводится. В больнице начали внутреннее расследование, чтобы выяснить, что привело к ошибочному заключению о смерти.

Похожий случай в прошлом году произошел в Гватемале. Молодая женщина попала в больницу в «критическом состоянии» с признаками тяжелого недоедания, судорогами и церебральным параличом. Врачи пытались реанимировать пациентку в течение 30 минут, после чего признали ее мертвой.

Девушку отправили в морг, где она в течение пяти часов пролежала в патологоанатомическом мешке. Затем ее перевезли в похоронное бюро для подготовки к погребению. Сотрудники бюро заметили, что «умершая» пошевелила пальцем. Они вызвали парамедиков, которые подтвердили, что женщина жива. Пациентку доставили в больницу. Врачи снова попытались реанимировать ее, но безуспешно — они констатировали смерть во второй раз.