Врачи случайно вкололи 42 американцам «коктейль Трампа» вместо вакцины

В штате Западная Вирджиния врачи вместо вакцины по ошибке ввели 42 американцам препарат REGN-COV2, которым президента Дональда Трампа лечили от коронавируса. Об этом сообщает CNN.

«В тот момент, когда мы узнали, что произошло, мы сразу же приняли меры, чтобы исправить это. Мы немедленно пересмотрели наши протоколы, чтобы улучшить процесс распространения вакцины и не допустить повторения таких инцидентов», — заявил генерал-майор Джеймс Хойер из Нацгвардии штата.

Местный Департамент здравоохранения отмечает, что жизни получивших «коктейль Трампа» вне опасности. Как именно произошла ошибка, не уточняется. Чиновники предложили пациентам вторую попытку вакцинации.