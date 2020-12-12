Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд

Маска превращается в «мокрый компресс», если человек носит ее несколько дней подряд. Об этом сообщила РИА Новости врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.

«Люди сейчас пошли по пути наименьшего сопротивления — покупают одну многоразовую маску и ходят в ней день, два, три, неделю. Нужно использовать одноразовые маски и правильно их применять. Влажную маску следует выбросить», — сказала Белова.

По ее словам, если у человека есть проблемы с легкими, то лучше купить более продвинутые варианты с клапаном, фильтром.

«Они позволяют людям с подобными проблемами дышать спокойно», — добавила она.

В свою очередь российский врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что маска, которую человек носит долгое время, накапливает загрязнения.

«Во-первых, сам дышишь на нее, она загрязняется, становится влажной. Но и другие люди на тебя кашляют, чихают… Если в течение дня не менять, то много что на ней будет — и бактериальная, и вирусная загрязненность. Поэтому и надо менять», — подчеркнул он.