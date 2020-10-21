Врачи из Ирана выразили желание работать в зоне боевых действий в Азербайджане

Работающие в Иране 22 врача направили обращение послу Азербайджана в Тегеране в связи с желанием работать в зоне боевых действий в Азербайджане.

Об этом АПА сообщили в посольстве Азербайджана в Иране.

«Мы, врачи Ирана, поздравляем государство и народ Азербайджанской Республики с новыми победами, а также выражаем глубокие соболезнования в связи с потерями среди военнослужащих и гражданских лиц, желаем армии Азербайджанской Республики новых побед. Хотели бы довести до вашего внимания, что мы готовы добровольно приехать в Азербайджанскую Республику, оказать медицинскую помощь мирным жителям и военнослужащим в зонах боевых действий», — говорится в обращении.