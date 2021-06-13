Израильский кнессет большинством голосов утвердил новый состав правительства.

Как передает Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте парламента страны.

«Кнессет большинством голосов одобрил формирование 36-го правительства во главе с Нафтали Беннеттом», — указано в сообщении.

За новое правительство проголосовали 60 депутатов, против – 59. На данный момент новый глава правительства уже принес присягу, Беннетт сменил на посту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который занимал эту должность 12 лет.

Ранее сообщалось, что оппозиционные партии Израиля сформировали коалиционное правительство без партии Нетаньяху «Ликуд».