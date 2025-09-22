Премьер КНР Ли Цян провел переговоры с делегацией Палаты представителей США, которую возглавил конгрессмен Смит. Встреча прошла в Доме народных собраний в Пекине и стала первым официальным визитом делегации нижней палаты американского Конгресса в КНР за последние 6 лет.

Во время встречи Ли Цян выразил надежду, что Конгресс США будет объективно оценивать состояние двусторонних отношений, содействовать расширению сотрудничества и играть конструктивную роль в укреплении дружбы между двумя странами.

В свою очередь, Смит заявил о стремлении улучшить каналы связи между двумя странами в целом и между оборонными структурами в частности. «У нас, без сомнения, есть разногласия, но я думаю, что это делает еще более важным открытое обсуждение того, как разрешить эти разногласия», — добавил он (пресс-служба МИД КНР, ABC News).