Коалиция «Вместе!», представляющая сторонников президента Франции Эммануэля Макрона, одержала победу на парламентских выборах, однако потеряла большинство в законодательном органе впервые за время существования Пятой республики, с 1958 года.

Как передает ТАСС, по данным МВД Франции, коалиция «Вместе!» получила 38,57% голосов избирателей (или 245 мест в парламенте), на втором месте (31,6% или 131 место в парламенте) оказался блок «Новый народный экологический и социальный союз», который при лидерстве Жан-Люка Меланшона представляет собой объединение левых и «зеленых» партий.

Третье место по числу депутатских мандатов заняло «Национальное объединение» Марин Ле Пен — впервые за историю партии она получила значительную роль в парламенте. Теперь ее будут представлять 89 депутатов — в прошлый раз во французское национальное собрание вошли только восемь депутатов.

Для получения абсолютного большинства в Нацсобрании необходимо было получить 289 из 577 мандатов.

В четверке лидеров замыкающими стали «Республиканцы», получившие 64 мандата и сократившие свое присутствие в парламенте.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что потеря блоком президента страны Эммануэля Макрона «Вместе!» большинства в Национальном собрании (нижней палате парламента) несет угрозу для республики.

По словам премьера, кабмин с 20 июня начнет формирование «активного большинства» для проведения реформ. Французское правительство собирается искать компромиссы с оппозицией в парламенте, добавила она.