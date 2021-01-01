Впервые с 1907 в новогоднюю ночь улицы Нью-Йорка были пусты

Знаменитая площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке, где в новогоднюю ночь обычно собираются тысячи празднующих, на этот раз была почти пуста из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Однако праздничная программа все же состоялась, сообщает Голос Америки.

По традиции, приход нового 2021 года возвестило падение хрустального шара, за которым впервые с 1907 года не наблюдала толпа зрителей.

Вместо этого процесс транслировался в прямом эфире в интернете и по телевидению.

В новогоднем телеэфире также участвовали такие звезды, как Глория Гейнор, рэпер Pitbull, Анитта, Дженнифер Лопес и многие другие.

Вход на Таймс-сквер в Нью-Йорке был перекрыт.

Лишь небольшая группа приглашенных гостей, включая медработников и других специалистов, находящихся на переднем крае борьбы с пандемией, была допущена, чтобы посмотреть, как на главной площади города падает традиционный новогодний шар.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сказал, что всем остальным следует оставаться дома и смотреть программу новогодних торжеств по телевизору.

Обычно 31-го декабря десятки тысяч людей заполняют кварталы вокруг Таймс-сквер, часами стоят на холоде, ожидая, когда хрустальный шар медленно опустится в последние секунды года.

Более 25 тысяч жителей Нью-Йорка умерли от коронавирусной инфекции в уходящем году.