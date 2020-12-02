Возвращаемся к жесткому карантину? – врачи бьют тревогу

Количество зараженных коронавирусом в Азербайджане продолжает расти. Ситуация ухудшается с каждым днем.

Так 1 декабря 2020 года в Азербайджане согласно информации Оперативного штаба при Кабинете министров в стране были зарегистрированы 4 426 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщила media.az врач-инфекционист-реаниматолог пандемической больницы Полина Алиева, система здравоохранения в Азербайджане полностью перегружена. «Медики работают на износ. Подобный темп и скорость инфицирования могут привести к тому, что люди начнут умирать просто потому, что медики не будут успевать своевременно оказывать им необходимую помощь». По мнению врача – реаниматолога единственным выходом из создавшейся ситуации является возвращение всех ограничений, которые действовали в Азербайджане в период ужесточенного режима карантина.

Действительно ли, восстановление ограничений, которые действовали в Азербайджане в период ужесточенного режима карантина, является единственным выходом из воздавшегося положения?

С таким вопросом мы обратились к участковому врачу Бакинской городской поликлиники Алескеру Гусейнову, который занимается лечением больных коронавирусом. «Больные коронавирусом вместо того, чтобы сидеть дома и принимать прописанное врачом лечение, сами приходят в поликлинику. Во время посещения поликлиники они пользуются транспортом и посещают места массового скопления людей. Таким образом, увеличивается опасность заражения других людей», — сказал # Алескер Гусейнов.

По мнению Гусейнова, восстановление карантинного режима обязательно приведет к уменьшению количества зараженных. «Ведь в случае введения карантина граждане смогут выходить из дома только при условии получения SMS – разрешений», — заявил нам участковый врач.

Главный врач Геранбойской центральной больницы Видади Алиев также считает, что введение карантинного режима является единственным методом борьбы с пандемией. «Пока врачей хватает, но они очень устали. Считаю, что нужно немедленно перейти к введению всеобщего карантина по всему Азербайджану. Иначе последствия могут быть ужасными», — сообщил главный врач.

Собирается ли Кабинет министров вводить карантинный режим для борьбы с коронавирусом?

С этим вопросом мы обратились к главе пресс- службы Кабинета министров Ибрагиму Мамедову. «У меня нет никакой информации относительно введения карантина», — заявил # пресс- секретарь.

Отметим, что о необходимости введения жестких ограничительных мер на сегодняшнем брифинге в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана заявил директор Научно-исследовательского института медицинской профилактики им. В.Я. Ахундова, профессор Адиль Аллахвердиев.

«Пришло время, когда меры надо ужесточить. В противном случае через две недели число инфицированных будет огромным. Кроме того, с увеличением коронавирусных больных в больницах не будет места для других пациентов. Как известно, в медицинских учреждениях находятся раненные военные, участники Отечественной войны. Для них это тоже создает большую угрозу», — подчеркнул А. Аллахвердиев.