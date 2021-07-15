Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, как будет выглядеть ее первый день после ухода с должности канцлера Германии. Об этом сообщает ТАСС.

«Возможно, я по привычке начну думать, что сегодня меня ждет и после этого быстро пойму, что теперь эти задачи выполняет другой человек. Думаю, мне это очень понравится. Я возьму паузу, чтобы подумать, в чем заключаются мои интересы, поскольку за последние 16 лет у меня было мало времени на это», — отметила глава государства.

Срок полномочий действующего канцлера ФРГ истекает в 2021 году. Меркель, занимающая этот пост с 2005 года, ранее заявляла, что не будет претендовать на должность во время следующих выборов.

Кандидатом в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) является Армин Лашет, от «зеленых» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.