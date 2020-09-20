Возможный преемник Меркель выступил за заморозку «Северного потока – 2»

Кандидат на пост главы партии Христианско-демократический союз и возможный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Фридрих Мерц предложил ввести двухлетний мораторий на строительство «Северного потока – 2».

По его словам, Берлину следует быть более самостоятельным в энергетической сфере.

«Считаю, что мы должны закончить строительство… Мы не должны становиться слишком зависимыми в энергообеспечении ни от американцев, ни от российского газа», — цитирует заявление Мерца BN.D..

Политик добавил, что на проект можно наложить двухлетний мораторий.

19 сентября депутат бундестага, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт рассказал к каким последствиям может привести отказ от газопровода.

Он подчеркнул, что проект не является чисто российским или немецким, так как в нем участвую более 100 европейских компаний. Остановка «Северного потока – 2» приведет к выплатам более €10 млрд штрафов и поставит под вопрос энергобезопасность Германии.

Газопровод строиться от РФ до Германии по дну Балтийского моря. В настоящее время осталось проложить около 160 км труб. Однако из-за американских санкций строительство временно приостановлено. В ЕС и США в настоящее время звучат призывы США отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным (aif.ru)