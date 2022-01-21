Государственный переворот в стране, которая сама совершает таковые в других государствах, особенно, в соседних – признаться, мы сами не очень-то верим в правильность, даже серьезность подобных политических суждений. Но лидерам авторитарных стран, как правило, присущи психологические особенности. Например, политические психологи и социологи до сих пор считают Гитлера и Сталина обычными параноиками. Поэтому в подобных странах постоянно придумывают какие-то заговоры, перевороты, говорят о внутренних и внешних врагах.

Но мы не взялись бы за эту тему, если бы не одно обстоятельство. На днях известный Левада-центр опубликовал весьма серьезный опрос: 22 процентов опрошенных респондентов не исключили, что в ближайшем времени в России возможен государственный переворот.

Конечно, речь не о том, что в России на самом деле будет переворот. Нет, Россия довольно стабильная и устойчивая страна. Но она окружена «внутренними и внешними врагами». Внутренний режим страны постоянно нуждается в каких-то политических врагах, типа Алексея Навального, который якобы действует по установкам вражеского Запада. Поэтому подобные люди должны быть изолированы от нормальной политической жизни и сидеть в тюрьме.

Что касается внешних врагов, и тут действующих акторов и вероятных кандидатов полно. Весь демократический Запад, страны НАТО и ЕС, США и масса других стран являются потенциальными и реальными врагами России.

Эта страна имеет семидесятилетний опыт противостояния с остальным миром. Проиграв в этом противостоянии, на некоторое время Москва отказалась от своих геополитических амбиций. Но в последнее время начинается возвращение России в активную геополитическую плоскость. Теперь стали частыми переговоры с США и странами НАТО, но они, как ни странно, не смягчают обстановку. Наоборот, с каждым днем отношения Москвы с Вашингтоном и Брюсселем становятся более холодными.

Казахстанские события же стали новым рубежом в геополитических амбициях Москвы. После конца восьмидесятых годов прошлого века Россия, как правило, открыто не вмешивалась во внутренние дела своих сателлитов. Сейчас наступили «новые времена». Москва вынесла для себя серьезные уроки из украинских событий. Она была против прихода к власти Виктора Ющенко, открытым недовольством восприняла смещение с поста Виктора Януковича. Но она все-таки не вторглась в Киев, ограничившись аннексией Крыма и нагнетанием обстановки в Восточной Украине. Но в Кремле решили, что такая «пассивная» реакция может только навредить геополитическим амбициям России. Поэтому был взят курс активного сопротивления.

Казахстанские события стали свидетельством подобного оборота дел. Москва военными средствами подавила антиправительственные протесты в Казахстане, мало того, сделала намек, что такая участь может ожидать и другие центрально-азиатских страны.

Сейчас же наблюдается максимальное противостояние между Россией и Западом. В США и Европе вполне реально оценивают вероятность вторжения Москвы в Украину. Понятно, что, если дело серьезное, тогда Запад должен предпринять какие-то шаги. А это могут быть самые серьезные политические и экономические санкции против Москвы. Но кроме этого вполне возможны различные виды гибридных войн. Понятно, что именно этого опасаются в Москве. По этой причине, на опросы Левада-центра не стоит смотреть, как на отвлеченные или чисто академические занятия каких-то социологов. Эти опросы показывают, что в России не все порядке, поэтому нельзя исключить даже самые экзотические сценарии…