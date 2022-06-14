Андрей Небитов, начальник полиции Киевской области, написал в «Фейсбуке», что массовое захоронение расстрелянных мирных жителей обнаружены на позициях, которые ранее занимали солдаты Российской Федерации рядом с селом Мироцкое, Бучанского района.

«7 гражданских лиц россияне пытали, а затем жестоко казнили выстрелами в голову… У многих жертв были связаны руки и простреленные колени. Сейчас мы работаем над идентификацией погибших».

Напомним, что по словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименка, сейчас его ведомство расследует уголовные производства по фактам гибели свыше 12 тысяч украинцев. 1200 тел, найденные в братских могилах, еще не идентифицированы. (Голос Америки)