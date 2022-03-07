Воздушное пространство над Таллином закроют во вторник во время визита в город госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил в понедельник транспортный департамент Эстонии.

«Временная бесполетная зона в Таллине будет действовать с 6:00 до 21:00. Полеты самолетов будут запрещены. Запрет на полеты распространяется и на беспилотные летательные аппараты (дроны)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства Эстонии, в ходе визита Блинкен встретится с премьером Каей Каллас и министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс. Планировалась также встреча госсекретаря с президентом Аларом Карисом, но из-за того, что глава государства заразился коронавирусом, она не состоится.

Как сообщил ранее Госдепартамент США, Блинкен в период с 3 по 8 марта отправится в турне по Европе. Он посещает Бельгию, Польшу, Молдавию, Латвию, Литву и Эстонию.