Российская армия обстреляла ракетами Киевскую область и город Киев.

В Киеве и нескольких областях прогремели взрывы. В частности, сообщается о работе ПВО в Одесской и Сумской областях.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Как сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, местным жителям надо перейти в укрытие.»Массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района Волгоград-Астрахань. Вероятно две минуты. Цели в Украине неизвестны», — заявил Вилкул.

Он призвал не пренебрегать безопасностью.

Также, как сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, в небе зафиксированы ракеты.

Он призвал всех идти в укрытие.

Кроме того, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух отметил, что есть высокая вероятность массированной ракетной атаки врага.

«Немедленно направляйтесь к укрытиям! Берегите себя!» — отметил он.