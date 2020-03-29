Воздух в Баку заметно очистился за счет снижения числа автомобилей на дорогах

За счет снижения числа транспортных средств на дорогах мы фиксируем значительное улучшение качества воздуха в столице, сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, комментируя влияние пандемии на атмосферу.

Она отметила, что такие результаты отмечены и в других странах, где резко уменьшились выбросы в атмосферу: «Это еще раз подтверждает простую мысль — уменьшение вредных выбросов в атмосферу приводит к очищению воздуха».

Тагиева напомнила, что призывы по уменьшению вредных выбросов в атмосферу делались всегда, будь это связано с выбросами выхлопных газов транспортными средствами или промышленными предприятиями, либо с объектами общепита, не использующими соответствующие современные очистительные установки: «Министерство экологии и природных ресурсов проводило и проводит активную агитационную работу в данном направлении».

| 2020-03-29T17:58:31+00:00 29 марта 2020, 19:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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