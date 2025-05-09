Японская корпорация Toyota ожидает снижения прибыли на 21% в текущем финансовом году из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

»Toyota Motor ожидает, что прибыль снизится на одну пятую в текущем финансовом году, заявила компания в четверг, поскольку слабость доллара США и влияние пошлин президента Дональда Трампа оказывают давление на крупнейшего в мире автопроизводителя», — отмечается в публикации.

По прогнозам Toyota, в текущем финансовом году (закончится в марте 2026 года) операционная прибыль корпорации составит 3,8 трлн иен ($26 млрд) против 4,8 трлн иен операционной прибыли, которую автопроизводитель зафиксировал по итогам прошедшего финансового года.