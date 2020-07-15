Возбуждено уголовное дело в связи с событиями перед зданием ММ

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана распространили совместное сообщение в связи с событиями, произошедшими вчера перед зданием Милли Меджлиса (парламента) в Баку.

В информации отмечается, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки, артиллерийские установки, совершили военную провокацию на товузском направлении азербайджано-армянской границы, обстреляли наши позиции, а также мирное население и гражданские объекты.

«Офицеры и солдаты азербайджанской армии решительно пресекли эту провокацию, ответным огнем были уничтожены опорные пункты противника, огневые точки, резервы в глубине обороны противника, большое количество боевой техники и живой силы. В настоящее время оперативная обстановка на территории, где происходят бои, находится под полным контролем Вооруженных сил Азербайджана.

Перед лицом этой военной провокации Армении азербайджанский народ еще раз продемонстрировал единство, твердую волю и непримиримую в отношении врага позицию, наши герои-шехиды были похоронены при участии большого числа людей, в различных городах и районах нашей страны прошли шествия в поддержку Вооруженных сил Азербайджана.

Шествие, состоявшееся 14 июля в Баку, еще раз продемонстрировало полную поддержку азербайджанского народа государства, армии и Верховного главнокомандующего. Агрессор — Армения — должен понимать, что терпение азербайджанского народа не бесконечно и народ никогда не смирится с оккупацией своих территорий. Как заявил Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, кровь погибших военнослужащих не останется не отомщенной.

К сожалению, в ходе этой акции, проходившей в мирном и патриотическом духе, группа провокаторов грубо нарушила общественный порядок, применила силу и оказала сопротивление сотрудникам полиции, обеспечивающим безопасность, в результате чего несколько правоохранителей получили различные телесные повреждения, служебным автомобилям нанесен серьезный ущерб.

В связи с игнорированием неоднократных предупреждений сотрудников полиции были приняты оперативные меры для предотвращения дальнейшего обострения ситуации, общественный порядок был восстановлен.

По факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел отмечают недопустимость нарушения общественного порядка в период, когда идут тяжелые бои на линии соприкосновения войск.

Напоминаем, что проведение массовых собраний в городах и районах в период борьбы с пандемией COVID-19 может привести к тяжелым последствиям.

Призываем граждан соблюдать спокойствие, чтить память наших шехидов с учетом требований действующих карантинных правил», — говорится в сообщении.