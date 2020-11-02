Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине сотрудника ANAMA

Вооруженные силы Армении, отступая в результате успешных операций азербайджанской армии, минируют территории, тем самым продолжая совершать преступления против наших мирных жителей.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры АР, 2 ноября командированный в село Мехдили Джебраильского района в связи с поиском неразорвавшихся боеприпасов сотрудник Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Тельман Бабир оглу Зейналов подорвался на мине. Ему поставлен диагноз травматическая ампутация левой ноги.

Сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

По данному факту генеральным прокурором возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов) и другим.