4 августа ряд местных и зарубежных СМИ распространили видеокадры нападения радикальной религиозной группировки на административное здание посольства Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Предварительным расследованием установлено, что члены радикальной группировки, личности которых неизвестны, по предварительному сговору, с целью обострения международных отношений совершили акт вандализма в нарушение требований Международной конвенции от 14 декабря 1973 года «О предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов». В тот же день приблизительно в 16-17 часов по местному времени административное здание посольства Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, расположенное по адресу: 4 Kensington Court W8 5DL, Лондон, подверглось нападению. Государственный флаг Азербайджана был снят членами группировки, размахивающими флагами и плакатами с балкона, а стены административного здания были разрисованы различными религиозными лозунгами.

По факту генпрокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 12.3, 102 (Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 12.3, 186.1 (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба потерпевшему) и 12.3, 324 (Надругательство над Государственным флагом или Государственным гербом Азербайджанской Республики) УК Азербайджана. Ведение следствия по уголовному делу поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура направила запрос об оказании правовой помощи для проведения расследования уголовного дела в рамках совместного сотрудничества с соответствующими органами Великобритании.

В соответствии с международными нормами и принципами в рамках уголовного дела принимаются необходимые меры для установления круга виновных лиц и привлечения их к уголовной ответственности путем проведения всестороннего, полного и объективного расследования.