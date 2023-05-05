Почти 2,8 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 3 по 30 апреля, более 17 тыс. умерли. Число летальных исходов снизилось на 30% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 17%.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 2 779 198 случаев заражения и 17 459 летальных исходов.

За 28 дней больше всего заболевших было выявлено в США — 392 480. Далее следуют Республика Корея (330 509), Япония (251 158), Индия (222 784) и Франция (197 190). В США зарегистрировано больше всего умерших с 3 по 30 апреля — 5 263. Далее идут Бразилия (1 255), Россия (993), Франция (871) и Иран (762).

По состоянию на 3 мая в ВОЗ поступили сообщения о 765 222 932 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 921 614 умерших.