По состоянию на 21:04 12 января в ВОЗ поступили сведения о 312 173 462 инфицированных и 5 501 000 умерших с начала пандемии. Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 3 395 785, летальных исходов — на 7 735.

Предыдущий антирекорд был установлен 6 января: в течение 24 часов в ВОЗ пришли сообщения о 2 618 130 заразившихся. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка 310 млн была пройдена 12 января, 300 млн — 8 января, 250 млн — 9 ноября, а 200 млн — 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США — 61 332 277. Далее следуют Индия (36 070 510), Бразилия (22 558 695), Великобритания (14 732 598) и Франция (12 246 358). Летальных исходов больше всего в США — 833 519, вторую строчку занимает Бразилия (620 091), третью — Индия (484 655). Далее следуют Россия (318 432) и Мексика (300 573).(ТАСС)