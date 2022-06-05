Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что есть данные о почти 800 случая заболевания оспой обезьян из 27 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный бюллетень ВОЗ.

Случаи оспы обезьян фиксировалась из стран, которые не являются эндемичными для этого заболевания.

«С 13 мая по 2 июня 2022 года поступили сообщения о 780 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян», — уточнили в ВОЗ.

В настоящий момент в международной организации не делают дальнейших прогнозов касательно распространения оспы обезьян и рисков для населения стран.