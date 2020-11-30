ВОЗ рассказала, какая болезнь для жителей Африки опаснее COVID-19

Как сообщает издание, каждый год во всем мире около 400 тысяч человек умирают от малярии, более 90% из них – в Африке южнее Сахары. Для сравнения, с начала этого года из-за коронавируса скончались 50 тысяч человек в Африке, включая Северную Африку. По самым точным оценкам, в Африке южнее Сахары было зафиксировано около 20 тысяч летальных исходов.