ВОЗ рассказала, какая болезнь для жителей Африки опаснее COVID-19

Гораздо больше людей, особенно детей, погибнут от малярии, чем от коронавируса нового типа в Африке южнее Сахары в этом году, сообщает газета Telegraph.
Как сообщает издание, каждый год во всем мире около 400 тысяч человек умирают от малярии, более 90% из них – в Африке южнее Сахары. Для сравнения, с начала этого года из-за коронавируса скончались 50 тысяч человек в Африке, включая Северную Африку. По самым точным оценкам, в Африке южнее Сахары было зафиксировано около 20 тысяч летальных исходов.
ВОЗ предполагает, что пандемия может привести еще к 20-100 тысячам смертей от малярии.
«В этом регионе от COVID-19 умрет намного меньше людей, чем от малярии. Так почему же коронавирус и Эбола вызывают большое беспокойство, а малярия, от которой каждый год умирают сотни тысяч детей, нет?» — заявила региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти, представляя новый «Всемирный доклад о малярии».
Согласно докладу, за последние 20 лет был достигнут заметный прогресс в борьбе с малярией, благодаря усилиям по борьбе с заболеванием было предотвращено 1,5 миллиарда случаев и 7,6 миллионов летальных исходов.(РИА Новости)