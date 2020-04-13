ВОЗ призвала учесть уроки эпидемии Эболы в Конго при борьбе с коронавирусом

Несостоявшееся объявление о завершении вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), планировавшееся на 13 апреля, должно послужить уроком для мирового сообщества, ведущего сейчас борьбу с другим опасным недугом — COVID-19. Такое мнение высказал на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает ТАСС.

Причиной срыва в ДРК стал выявленный 10 апреля случай Эболы в городе Бени. О завершении эпидемии можно будет теперь объявить не ранее чем через 42 дня (то есть двойного 21-дневного инкубационного периода для вируса Эбола) после последнего случая заболевания. Согласно поступившим в Женеву сообщениям, заболевший лихорадкой Эбола в Бени 26-летний мужчина умер. Затем, 12 апреля, от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), скончалась 11-месячная девочка.

«Мы должны будем вновь пройти через эти 42 дня», — сказал Райан. «Правительство ДРК и мы вместе с партнерами готовы принять ответные меры и отреагировать, если дела ухудшатся», — заверил эксперт. При этом он добавил: «Возможно, мы имеем дело с уроками, которые следует извлечь для борьбы с COVID-19. Не может быть какой-либо стратегии для выхода, пока вы не возьмете ситуацию под контроль. Нужно всегда быть готовыми вернуться и начать борьбу снова».

Африканская страна готовилась к официальному объявлению 13 апреля о прекращении вспышки смертельно опасной болезни. По данным ВОЗ, за время эпидемии, начавшейся в июле-августе 2018 года, Эболой заразились 3456 человек, в 2276 случаях болезнь завершилась летальным исходом.