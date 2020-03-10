ВОЗ предупредила об опасности возобновления вспышки Эболы в ДР Конго

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что, несмотря на ожидаемое 12 апреля официальное завершение эпидемии лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), праздновать победу над ней рано, так как существует риск нового всплеска заболевания. На опасности, связанные с Эболой, обратил внимание на пресс-конференции в Женеве помощник генерального директора ВОЗ по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации доктор Ибрагима Сосе Фалл.

Как ранее сообщила ВОЗ, 12 апреля истекает 42-дневный период после выписки из больницы последней пациентки, переболевшей Эболой. Этот период равен двум 21-дневным инкубационным периодам. По истечении этого срока можно будет официально объявить о завершении нынешней эпидемии в ДРК, начавшейся в августе 2018 года. Вместе с тем, как предупредил на пресс-конференции доктор Фалл, необходимо «находиться в состоянии активного реагирования» и «быть готовыми к появлению новых случаев болезни».

«Риск вполне реален», — констатировал он. Фалл назвал четыре аргумента в подкрепление своего предостережения. Первый — это сложная ситуация в сфере безопасности, из-за чего болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ), может распространяться «вне групп, в отношении которых возможен мониторинг». Во-вторых, вирус может «на протяжении нескольких недель сохраняться на использованных иглах, шприцах и пробирках». В-третьих, вирус способен «много месяцев находиться в жидкостях тела людей, переживших болезнь, и способен также передаваться после выздоровления», а также, в редких случаях, возможно повторное заболевание — такой случай был зафиксирован во время нынешней эпидемии. И наконец, Эбола, природный резервуар которой находится в животных, может снова заразить людей в ДРК. Вот почему исключительно важно продолжать наблюдение за обстановкой и сохранять возможности для быстрого реагирования, считает доктор Фалл.

В этой связи помощник гендиректора ВОЗ подчеркнул, что препятствием для победы над вспышкой Эболы может стать нехватка средств. На настоящий момент в бюджете борьбы с БВВЭ недостает $20 млн. «Если новые ресурсы не будут получены, то мы останемся без денег до завершения вспышки», — резюмировал эксперт.