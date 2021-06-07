Быстрое снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, может иметь катастрофические последствия для непривитых из-за распространения новых штаммов COVID-19, заявил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«При возросшей глобальной передаче вариантов (коронавируса — ред.), которые вызывают обеспокоенность, включая вариант «Дельта», слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинировался», — сказал глава ВОЗ на брифинге в понедельник.