ВОЗ отметила важность обеспечения кислородом в начале заражения COVID-19

Самое главное в лечении инфицированных коронавирусом — обеспечение кислородом на раннем этапе, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в ходе онлайн-трансляции «Следующие 20 лет» в субботу, 28 марта.

«Самое главное — очень ранний кислород для тех, кто попадает в больницу, это гораздо важнее. Не надо полагаться на таблетку», — подчеркнула она.

Вуйнович сообщила об одинаковой опасности коронавируса для всех возрастов. Например, по ее словам, во Франции на данный момент 12 подростков и молодых людей находятся в реанимации, пишет «Газета.ру».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer? на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс (iz.ru)