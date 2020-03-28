ВОЗ отметила важность обеспечения кислородом в начале заражения COVID-19

Самое главное в лечении инфицированных коронавирусом — обеспечение кислородом на раннем этапе, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в ходе онлайн-трансляции «Следующие 20 лет» в субботу, 28 марта.

«Самое главное — очень ранний кислород для тех, кто попадает в больницу, это гораздо важнее. Не надо полагаться на таблетку», — подчеркнула она.

Вуйнович сообщила об  одинаковой опасности коронавируса  для всех возрастов. Например, по ее словам, во Франции на данный момент 12 подростков и молодых людей находятся в реанимации, пишет «Газета.ру».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer? на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс (iz.ru)

| 2020-03-28T17:45:22+00:00 28 марта 2020, 17:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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