ВОЗ: официальные данные по смертности от COVID-19, вероятно, ниже реальных

Официальные данные по смертности от COVID-19 в мире, скорее всего, ниже настоящих. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает РИА «Новости».

«Чтобы вас успокоить — вряд ли в странах несчастные случаи или другие болезни списываются на COVID-19… Возможно, эти подсчеты неидеальны. Можно, конечно, предположить, что эти цифры не включают все случаи», — заявил директор.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших коронавирусом, 24 млн человек выздоровели и более 1 млн погибли.