Рост заболеваемости COVID-19 в мире продолжается четвертую неделю подряд. На минувшей неделе выросла также смертность, которая до этого снижалась 10 недель подряд. Как сообщает ТАСС, об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Минувшая неделя была четвертой подряд неделей, в течение которой был отмечен рост числа случаев COVID-19 в мире. Этот рост был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ кроме одного. После 10 недель снижения смертность также выросла», — заявил он.