Воруйте, господа, ничего не стесняясь! — нужна ли нам амнистия капитала и имущества?

В Азербайджане изучаются возможности применения амнистии капитала и имущества. Об этом говорится в отчете об итогах деятельности Кабинета министров за минувший год.

Упомянутый документ информирует, что амнистия капитала нужна для «расширения источников финансирования и инвестиций», а для ее применения был изучен опыт других стран, также связанный с амнистией капитала и имущества. «Секретариат MONEYVAL Комитета Совета Европы, членом которого мы являемся, был проинформирован о начале процедур применения амнистии капитала в Азербайджане, и в настоящее время ведется работа над проектами, подготовленными в связи с этим», — говорится в отчете.

Иные, отечественные аналитики поддерживают инициативу государства об амнистии капитала и имущества, отмечая, что все зависит от того, какую модель амнистии выберет правительство. Другие категорически против этой инициативы, считая ее верхом безумия.

По мнению доктора экономических наук, профессора UNEC Эльшада Мамедова, амнистию капитала и недвижимого имущества можно рассматривать как источник финансовых ресурсов на фоне растущей потребности национальной экономики в инвестициях, считает Мамедов.

Но несмотря на позитивную суть такого шага, для достижения эффективности этого достаточно сложного процесса он должен реализовываться в соответствии с целями устойчивого экономического роста в рамках закона, заметил ученый.

«В то же время процедура должна предполагать обязательные гарантии со стороны владельцев данного капитала о том, что эти ресурсы будут направлены в отечественную экономику и будут реализовываться в формате соответствующих социальных и инвестиционных проектов именно внутри Азербайджана. Потому считаю, что процесс должен носить не фрагментарный, а системный характер. В то же время процесс деоффшоризации отечественной экономики, борьбы с теневой экономикой, утечкой капитала из страны должен носить комплексный характер. В целом процесс борьбы с нелегальным капиталом, утечкой капитала должен быть сопряженным. Полагаю, было бы целесообразно в законодательном формате внести понятие о национальной компании, поскольку именно национальные компании должны получать эксклюзивное право на реализацию стратегических проектов в национальной экономике».

По словам ученого, это помогло бы существенно повысить эффективность борьбы с утечкой и бегством капитала, что крайне важно, поскольку на сегодняшний день национальная экономика остро нуждается в соответствующих инвестиционных и социальных ресурсах.

Однако по убеждению председателя Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрета Юсифова, такое в корне неправильно и недопустимо.

«Ведь о чем речь? Нам сейчас предлагают каким-то образом легализовать капиталы, награбленные чиновниками. Но этого нельзя допускать, иначе какой пример мы подаем для будущих поколений? Какой образец поведения подсказываем чиновникам, которые занимают и будут занимать должности в нашей стране? Ведь таким образом мы буквально говорим им – воруйте, господа, ничего не стесняясь. Ваши капиталы будут легализованы через некоторое время», — заметил он.

Легализации могут подлежать средства, полученные незаконным путем во время советской власти, считает Юсифов:

«Мы можем амнистировать капиталы тех, кто в советские времена воровал, уклоняясь по тем законам. Что же касается амнистии денег и имущества, полученных незаконным путем со времени обретения нашей страной независимости — это безумие. Допускать этого ни в коем случае нельзя. И сама постановка вопроса в данном случае неправильная. Хотя бы потому, что это очень плохой пример для действующих и будущих чиновников. Ведь пойди на такое сейчас, это фактически означает, что мы разрешаем воровать, поскольку потом возьмем и амнистируем награбленное. Ворованное амнистировать неправильно. Иначе мы подаем очень дурной пример обществу».

Немногим ранее министр экономики Микаил Джаббаров сообщил, что представители частного и банковского сектора ходатайствовали о рассмотрении важного инструмента в процессе сокращения и устранения теневой экономики — амнистии капитала и имущества. «Мы намерены проводить политику, направленную на замещение доходов от нефти и газа. Специально с организациями предпринимателей обсуждалась и тема теневой экономики. Предложения по амнистию капитала и имущества мы представим в общем пакете (поддержки бизнеса и граждан – ред.) к вашему вниманию», — отметил министр.